Başkan Erdoğan: Hamas’ta bomba yok İsrail’de var

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz'i ağırladı. İki lider ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunurken Başkan Erdoğan Türkiye'nin AB üyeliği konusunda beklentilerinin olduğunu belirtirken "Stratejik hedef olarak görüyoruz." dedi. Öte yandan İBB'deki yolsuzluk soruşturmasına değinen Erdoğan makam fark etmeksizin hukukun ayaklar altına alınamayacağını vurguladı. Ayrıca Almanya'ya da Gazze politikasını eleştiren Başkan Erdoğan "Gazze'de yaşanan soykırımı görmüyor musunuz?" diyerek Merz'e tepki gösterdi.

