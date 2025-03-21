21 Mart 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan Gine Bissau Devlet Başkanı Embalo ile görüşt
Başkan Erdoğan Gine Bissau Devlet Başkanı Embalo ile görüşt

Başkan Erdoğan Gine Bissau Devlet Başkanı Embalo ile görüşt

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.03.2025 22:28
Başkan Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede Başkan Erdoğan, İsrail’in Gazze’de sivil halkı katletmeye devam ettiğini, Netanyahu yönetimini durdurmak için uluslararası toplumun baskılarını artırması gerektiğini, Türkiye’nin ateşkesin yeniden tesisi için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan Gine Bissau Devlet Başkanı Embalo ile görüşt
Başkan Erdoğan Embalo’yu kabul etti
Başkan Erdoğan Embalo'yu kabul etti
İBB soruşturmasında Buğra Gökçe gözaltına alındı
İBB soruşturmasında Buğra Gökçe gözaltına alındı
Bakan Uraloğlu’dan Malatyalılara hızlı tren müjdesi
Bakan Uraloğlu'dan Malatyalılara hızlı tren müjdesi
İmamoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı! 121 sayfalık ifadesinde soruları yanıtsız bıraktı
İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! 121 sayfalık ifadesinde soruları yanıtsız bıraktı
Avşar: Özgür Özel, İmamoğlu’nu gözden çıkardı!
Avşar: Özgür Özel, İmamoğlu’nu gözden çıkardı!
CHP’de vesayet ortadan kalkıyor!
CHP'de vesayet ortadan kalkıyor!
Marjinal gruplar Saraçhane’de polise saldırıyor
Marjinal gruplar Saraçhane'de polise saldırıyor
Bakan Tunç: Özgür Özel’in sokak çağrısı doğru yol değildir!
Bakan Tunç: Özgür Özel'in sokak çağrısı doğru yol değildir!
Başkan Erdoğan: Özel’in çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır
Başkan Erdoğan: Özel'in çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır
Yeni görüntüler! Ali Nuhoğlu’nun ofisinde balya balya paralar çıktı
Yeni görüntüler! Ali Nuhoğlu'nun ofisinde balya balya paralar çıktı
Bahçeli’den Özel’e uyarı: Yargıya saygı duy
Bahçeli’den Özel’e uyarı: Yargıya saygı duy
Nevruz ateşini yakıp üstünden atladı
Nevruz ateşini yakıp üstünden atladı
Daha Fazla Video Göster