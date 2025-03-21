Başkan Erdoğan Gine Bissau Devlet Başkanı Embalo ile görüşt

Başkan Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede Başkan Erdoğan, İsrail’in Gazze’de sivil halkı katletmeye devam ettiğini, Netanyahu yönetimini durdurmak için uluslararası toplumun baskılarını artırması gerektiğini, Türkiye’nin ateşkesin yeniden tesisi için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

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