Başkan Erdoğan: "Gazze konusunda tedbirliyiz"

Başkan Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu’nda önemli mesajlar verdi. Gazze için Türkiye’nin büyük katkı sunduğu ateşkes sürecinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, “tedbirliliyiz” diyerek İsrail’in anlaşmayı bozma riskine karşı da uyardı. Gazze’de yaşanan insanlık dramının benzerinin Sudan’da yaşandığına dikkat çeken Erdoğan, Sudan barışı için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Başkan, Türkiye’nin son yıllarda attığı başarılı adımlar sayesinde dünya ekonomisindeki güçlü konumunu da rakamlarla anlattı.

