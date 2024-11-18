Başkan Erdoğan G20 Zirvesi’nde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı. Zirvenin ana teması "Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek" olurken, Erdoğan'ın manifesto haline gelen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" teziyle de örtüştü. Türkiye'nin zirvede küresel sorunlara somut çözüm önerileri sunması bekleniyor. Ayrıca Başkan Erdoğan'ın İsrail'in Orta Doğu'daki katliamlarını bir kez daha dünyaya haykıracağı öğrenildi. Zirve kapsamında dünyadaki gerilimlerin de masaya yatırılması bekleniyor.