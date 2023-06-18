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Başkan Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile beraber torununun mezuniyetine katıldı

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Giriş: 18.06.2023 00:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torunu Ali Tahir Erdoğan'ın mezuniyet törenine katıldı. Palet Okullarının mezuniyet töreni, Mecidiye Kasrı'nda düzenlendi.
Başkan Erdoğan torununun mezuniyetine katıldı
Başkan Erdoğan torununun mezuniyetine katıldı
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