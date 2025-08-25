25 Ağustos 2025, Pazartesi
Başkan Erdoğan: Ekonomide programın meyvelerini topluyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ahlat’ta toplanan Kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan, sanayi üretiminde ve istihdamda olumlu tablonun sürdüğünü vurguladı. 2026’yı “ekonomide reform yılı” ilan eden Erdoğan, üç yıllık vizyonu ortaya koyacak orta vadeli programın eylülün ilk haftasında açıklanacağını duyurdu.