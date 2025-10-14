Başkan Erdoğan duyurdu: Türkiye’de ilk kez ucuz kiralık konut uygulamasını hayata geçiriyoruz

14 Ekim 2025, Salı

Giriş: 14.10.2025 15:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı"na katıld. Başkan Erdoğan "Dörtlü deklarasyonun bölgemizde kalıcı barışa giden yolda yeni bir kilometre taşı olmasını ümit ediyorum." dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan "Sosyal konutların bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, bilhassa dar gelirli ailelerimize rahat bir nefes aldıracağız." ifadelerini kullandı.
