Başkan Erdoğan DEM heyetini kabul edecek! Kritik görüşme bu hafta

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başlamıştı Terörsüz Türkiye süreci. İmralı'dan terör örgütü PKK'ya "Silah bırakma ve kendini feshetme" çağrısının üzerinden de 40 gün geçti. Gözler Başkan Erdoğan ile İmralı heyetinin yapacağı görüşmeye çevrildi. Görüşme bu hafta içinde gerçekleşecek.

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