23 Ağustos 2024, Cuma
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Başkan Erdoğan cuma namazını Okluk Millet Camisi'nde kıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesinde bulunan Cumhurbaşkanlığı yazlık konukevinde dinlenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını yazlık konukevindeki Millet Cami'sinde kıldı. Başkan Erdoğan, namaz çıkışı vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğraf çektirdi.