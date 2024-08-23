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Başkan Erdoğan cuma namazını Okluk Millet Camisi'nde kıldı

Başkan Erdoğan cuma namazını Okluk Millet Camisi'nde kıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.08.2024 18:07
Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesinde bulunan Cumhurbaşkanlığı yazlık konukevinde dinlenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını yazlık konukevindeki Millet Cami'sinde kıldı. Başkan Erdoğan, namaz çıkışı vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğraf çektirdi.
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Başkan Erdoğan cuma namazını Okluk Millet Camisi’nde kıldı
Başkan Erdoğan cuma namazını Okluk Millet Camisi'nde kıldı
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