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Başkan Erdoğan, Çengelköy'de esnafı ziyaret etti ve vatandaşlarla sohbet etti.
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan, Çengelköy'de esnafı ziyaret etti ve vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Çengelköy mahallesinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

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