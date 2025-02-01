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Başkan Erdoğan: Bu kötü gidişat İzmir’in kaderi değildir

Başkan Erdoğan: Bu kötü gidişat İzmir’in kaderi değildir

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.02.2025 15:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir'deki 8. Olağan İl Kongresi'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “İzmir'in hemen tüm mahalleleri, denizi perişan vaziyettedir. Tek işi vatandaşa hizmet etmek olanlar, maalesef vatandaşa hizmetten başka her işi yapıyor. Bir zamanlar medeniyet sembolü İzmir, tarihinin en karanlık, en bakımsız, en perişan devrini yaşıyor. Gazi'nin emaneti olan Cumhuriyet'e en büyük zararı, sorsanız Atatürkçülüğü ve Kemalizmi kimseye bırakmayan işte bu mirasyedi tayfa vermektedir. Görevlerini yapmaktan aciz yönetimlerin başarısızlıklarını Atatürkçülük maskesiyle, çağdaşlık perdesiyle gizlemeye çalışması ayrı bir hastalık.” ifadelerini kullandı.
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Başkan Erdoğan: Bu kötü gidişat İzmir’in kaderi değildir
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