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Başkan Erdoğan: Benim memur kardeşlerim bunlara pabuç bırakmayacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.11.2021 15:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7. Memur-Sen Büyük Türkiye buluşmasında, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlatarak, "Benim memur kardeşlerim bunlara pabuç bırakmayacak. Sandıkta milletten yediği tokadın rövanşını herkesi tehdit ederek almak isteyen bir zihniyetle karşı karşıyayız" dedi. Cumhurbaşkanı, ayrıca "Öğretmenlerimiz başta olmak üzere 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonunba kadar çözmeyi planlıyoruz" diye konuştu.
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