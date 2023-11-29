Başkan Erdoğan - Bahçeli görüşmesi sona erdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Kritik Zirve saat 15:30'da başladı ve yaklaşık 1 saat sürdü. Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Devlet Bahçeli ile görüşecek misiniz?" sorusuna, "Biraz sonra görüşeceğiz." yanıtını vermişti. Öte yandan yerel seçim hazırlıklarına hız veren AK Parti, hafta sonu ülke genelinde temayül çalışmasını tamamladı. Belediye başkan aday adaylığı için Türkiye genelinde 8 bini aşkın başvuru yapıldığı, bunlardan yaklaşık 7 bininin kabul edildiği belirtildi. Temayüle en yoğun ilgi ise Hatay ve Kilis’ten geldi. İşte Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde ele alınan meseleler...

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