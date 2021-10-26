26 Ekim 2021, Salı
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Başkan Erdoğan Azerbaycan'da Fuzuli'yi dünyaya açtı! Başkan Erdoğan Fuzuli Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı oldu
Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı topraklarda yapılan ilk büyük proje olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Fuzuli Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı oldu. 14 Ocak'ta temeli atılan havalimanı, 124 hektar arazi üzerine inşa edildi. Bölgedeki tüm projelerde Azerbaycan'a destek sağlayan Türkiye, öncelikli alanlardan biri olarak belirlenen tarım sektörünün gelişmesi için de desteğini sürdürüyor.