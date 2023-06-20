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Başkan Erdoğan asgari ücret heyetini kabul etti

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Giriş: 20.06.2023 16:29
Son dakika haberleri… Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret açıklandı ve 1 Temmuz asgari ücret 11 bin 402 TL oldu. Başkan Erdoğan yeni asgari ücretin hayırlı olması mesajını verdi. Başkan Erdoğan daha sonra asgari ücret heyetini Külliye’de kabul etti.
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