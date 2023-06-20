Başkan Erdoğan asgari ücret heyetini kabul etti

Son dakika haberleri… Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret açıklandı ve 1 Temmuz asgari ücret 11 bin 402 TL oldu. Başkan Erdoğan yeni asgari ücretin hayırlı olması mesajını verdi. Başkan Erdoğan daha sonra asgari ücret heyetini Külliye’de kabul etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN