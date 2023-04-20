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Başkan Erdoğan, anne ve babasının mezarını ziyaret etti

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Giriş: 20.04.2023 12:53
Güncelleme:20.04.2023 12:53
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı öncesinde Karacaahmet Mezarlığı’na giderek anne ve babasının kabrini ziyaret etti.
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