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Başkan Erdoğan Afyonkarahisar’da

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Giriş: 18.04.2023 16:01
Başkan Erdoğan Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi’nin açılışını yaptı.
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