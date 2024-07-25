25 Temmuz 2024, Perşembe
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Başıboş köpek sorunu nasıl çözülür? A Haber'de anlattı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başıboş sokak hayvanları yasa tasarısının Meclis'e geleceğini söyledi. Peki tasarıda hangi başlıklar var, uygulama nasıl olacak? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Alpak, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.