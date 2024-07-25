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Başıboş köpek sorunu nasıl çözülür? A Haber'de anlattı

Başıboş köpek sorunu nasıl çözülür? A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.07.2024 12:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başıboş sokak hayvanları yasa tasarısının Meclis'e geleceğini söyledi. Peki tasarıda hangi başlıklar var, uygulama nasıl olacak? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Alpak, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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