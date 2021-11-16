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Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz'un kılıç koleksiyonu ortaya çıktı

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Giriş: 16.11.2021 14:49
İstanbul'a eğitim için gelen Mimar Başak Cengiz, geçtiğimiz salı günü yolda yürürken Can Göktuğ Boz'un samuray kılıçlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Tutuklanan Can Göktuğ Boz'un (27) evinin oturma odasının duvarlarındaki yazılar ve masada bulunan oyun aletlerinin yanı sıra dairenin çeşitli yerlerindeki bıçak ve kılıçların da fotoğrafları ortaya çıktı. Evde 15'i kılıç, 17'si döner bıçağı, pala ve av bıçağı olmak üzere 32 kesici alet olduğu belirlendi.
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