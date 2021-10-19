Barış Yarkadaş'tan Bakan Çavuşoğlu'na iftira! Lüks düğün görüntüsü CHP'li ismin çıktı

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kızının lüks düğünü" diyerek görüntü paylaştı. Ancak o anların CHP Alanya İlçe Başkan Yardımcısı Gökhan Sipahioğlu'na ait olduğu ortaya çıktı. Sipahioğlu, paylaşımını silen Yarkadaş'a tepki göstererek, asılsız iddilarından dolayı dava açacağını söyledi.

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