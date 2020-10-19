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Balkanlar'ın bilge kralı İzzetbegoviç! Bosna'ma sahip çıkın

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Giriş: 19.10.2020 21:41
Güncelleme:19.10.2020 21:46
A Haber Portre'de Balkanlar'ın bilge kralı İzzetbegoviç'in hikayesine yer verildi. Belgesele, Başkan Erdoğan'ın İzzetbegoviç ile yaptığı görüşmede kendisine söylediklerini anlattığı konuşma dikkat çekti.

A Haber, 19 Ekim 2003'te hayatını kaybeden İzzetbegoviç'in hikayesine yer verdi. Portre programındaki Aliya İzzetbegoviç'in hikayesinde Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşme dikkat çekti.

BAŞKAN ERDOĞAN O GÖRÜŞMEYİ ANLATTI

Belgeselde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Vefatından hemen önce Saray Bosna'da tedavi gördüğü hastanede yurt dışından dönerken durumunun ağır olduğunu öğrenmiş ve ben de kendilerini Saray Bosna'ya uğrayıp ziyaret etmiştim. Merhum İzzetbegoviç bana şöyle söylemişti; "dualarımız sizinle. Bu topraklar Osmanlı bakiyesidir. Bosna'mı koruyun, Bosna'ma sahip çıkın, o size emanet demişti" sözlerine de yer verildi.

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