Balıkçı baba-oğul Sednaya’da işkence gördü! A Haber’de anlattılar: Bir fincan kahve için 5 yıl yattı

Baas rejimi Lazkiye'de balıkçılık ile geçimlerini sağlayan baba ve oğlunu da tutuklayıp işkenceye maruz bıraktı. Rejime göre onları suçu ise Kıbrıs açıklarında avlanırken teknelerinde Türk bayrağı açmalarıydı. Sednaya’da işkence gören Suriyeli Ramazan Sari, "Benim kolumu kırdılar. Öldüreceğim seni dedi bana. 5 yıl yattım. Çok şükür Allah’a bugünleri gördük." dedi. Muhammed Sari ise "Paramı da aldılar hapishaneye koydular. Ben 20 günde çıktım hanım 3 ay yattı. Baba bırak seni de götürürler dedim babam yok dedi inatlık etti. Gel sen de bir fincan kahve içerip seni göndeririz dediler. O fincan kahve 5 yıl oldu. Hapis yattı benimle beraber. Çok teşekkür ederiz reisimiz Erdoğan’a. Biz Türkmen olarak kendisini çok destekleriz. İnşallah bizleri de unutmaz buralarda. Çok teşekkürler Türk halkına." ifadelerini kullandı.

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