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Bakırköy-Kirazlı metrosu açılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.03.2024 16:48
Bakırköy - Bağcılar Kirazlı metro hattı açılıyor. Açılışa Başkan Erdoğan da katılacak. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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