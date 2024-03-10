Bakırköy-Kirazlı metrosu açılıyor

Bakırköy - Bağcılar Kirazlı metro hattı açılıyor. Açılışa Başkan Erdoğan da katılacak. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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