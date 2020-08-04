Bakanlık harekete geçti! 81 ile yeni Kovid-19 tedbirleri için talimat gönderildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Kovid-19 tedbirleri konulu ek genelge gönderdi. Genelgede 81 ilde Kovid-19'a karşı alınacak tedbirler belirtildi. Genelgede, Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı. Detayları A Haber muhabiri Levent Eke canlı yayında aktardı.