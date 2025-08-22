22 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Bakan Yumaklı: "Fındık stratejik bir ürün, dünyada birinciyiz"
Bakan Yumaklı: Fındık stratejik bir ürün, dünyada birinciyiz

Bakan Yumaklı: "Fındık stratejik bir ürün, dünyada birinciyiz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.08.2025 00:32
Düzce'de düzenlenen Fındık Hasat Şenliği'ne katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, fındık topladı. Bakan Yumaklı, Türkiye'nin fındık üretiminde dünyada birinci olduğunu belirterek,"Ülkemizin güçlü olduğu her noktayı farklı şeyler ortaya koyarak perdelemek isteyen maalesef anlam veremediğimiz bir anlayış var" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Yumaklı: Fındık stratejik bir ürün, dünyada birinciyiz
Yerlikaya: Türkiye artık terörle değil teknolojiyle anılıyor
Yerlikaya: Türkiye artık terörle değil teknolojiyle anılıyor
İsrail’de savaşa dur diyenler azınlıkta!
İsrail’de savaşa dur diyenler azınlıkta!
Dünya literatürlerine geçen yatırımlarımız var’
"Dünya literatürlerine geçen yatırımlarımız var'
Bakan Yumaklı: Fındık stratejik bir ürün, dünyada birinciyiz
Bakan Yumaklı: "Fındık stratejik bir ürün, dünyada birinciyiz"
İBB ihalelerinde 38 milyar liralık para trafiği
İBB ihalelerinde 38 milyar liralık para trafiği
Zelenski’den Putin’le görüşme şartı!
Zelenski'den Putin'le görüşme şartı!
Türk SİHA’ları Japonya’nın radarında!
Türk SİHA’ları Japonya’nın radarında!
12 yaşıındaki Zeynep Sut’un sır ölümü!
12 yaşıındaki Zeynep Sut'un sır ölümü!
Narin cinayetinin üstünden 1 yıl geçti!
Narin cinayetinin üstünden 1 yıl geçti!
Erzurum İspir’de heyelan!
Erzurum İspir'de heyelan!
Villaya gömülen Nametullah S.’nin amcası konuştu
Villaya gömülen Nametullah S.’nin amcası konuştu
Villaya gömülen Nametullah S.’nin kaçırılma anı kamerada
Villaya gömülen Nametullah S.’nin kaçırılma anı kamerada
Daha Fazla Video Göster