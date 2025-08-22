Bakan Yumaklı: "Fındık stratejik bir ürün, dünyada birinciyiz"

Düzce'de düzenlenen Fındık Hasat Şenliği'ne katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, fındık topladı. Bakan Yumaklı, Türkiye'nin fındık üretiminde dünyada birinci olduğunu belirterek,"Ülkemizin güçlü olduğu her noktayı farklı şeyler ortaya koyarak perdelemek isteyen maalesef anlam veremediğimiz bir anlayış var" dedi.

