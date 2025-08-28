28 Ağustos 2025, Perşembe

Bakan Yerlikaya: “Terörsüz Türkiye hedefimiz, motosikletle suç olaylarında düşüş devam ediyor”

Giriş: 28.08.2025 21:12
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar’da düzenlenen Asayiş ve Güvenlik Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, motosikletle iş yeri kurşunlama, tehdit ve benzeri suçlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. 2024 yılında olay sayısının 415’e düştüğünü, hayatını kaybedenlerin sayısının 48’den 31’e ve yaralananların 2 bin 401’den 242’ye indiğini belirtti. 2025 yılında da düşüşün sürdüğünü ifade eden Yerlikaya, ilk 8 ayda 183 olayın meydana geldiğini aktardı. Bakan, güvenlik güçlerinin suçun gölgesine izin vermeyen bir anlayışla çalıştığını söyledi. “Huzuru bir istatistik değil, milletimizin en temel hakkı olarak görüyoruz” dedi. Terörsüz Türkiye hedefini vurgulayan Yerlikaya, bu mücadeleyi Afyonkarahisar gibi şehitler yurdunun ruhunu taşıyarak yürüttüklerini dile getirdi. Suçta kibirlenenlerin karşısında devletin olacağını belirten Bakan, hiçbir tehdidin karşılıksız bırakılmayacağını ifade etti. İl il Türkiye’nin huzur haritasını adım adım inşa ettiklerini söyleyen Yerlikaya, çocukları suça çeken kişi ve grupların tespit edilip yakalandığını aktardı. Trafik, asayiş ve istihbarat birimlerinin koordineli biçimde sahada görev yaptığını ifade etti. Bakan, hedeflerinin sadece müdahale değil, öngörüyle de güvenliği sağlamak olduğunu belirtti. Bu çalışmalar sayesinde Türkiye’de huzurun kalıcı hâle getirileceğini söyledi.
