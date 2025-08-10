10 Ağustos 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Bakan Yerlikaya: Siber Vatan'da da sanal devrimlerimizle peşindeyiz
Bakan Yerlikaya: Siber Vatan’da da sanal devrimlerimizle peşindeyiz

Bakan Yerlikaya: Siber Vatan'da da sanal devrimlerimizle peşindeyiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.08.2025 10:21
Güncelleme:10.08.2025 10:30
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 2 haftada 214 şüpheliyi yakalandığını açıkladı. Operaayonlar kapsamında, 4 adet kripto varlık cüzdanı, çok miktarda altın, nakit para ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildiğini açıklayan Yerlikaya, "Yasadışı bahis oynayanların ve bilişim sistemlerini kullanarak kapsamlı dolandırıcılık yapanların, Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devrimlerimizle peşindeyiz" mesajını paylaştı.
Bakan Yerlikaya: Siber Vatan’da da sanal devrimlerimizle peşindeyiz
Eyüpsultan’daki cinayetin kamera görüntüleri ortaya çıktı
Eyüpsultan’daki cinayetin kamera görüntüleri ortaya çıktı
Başkan Erdoğan İstanbul’da
Başkan Erdoğan İstanbul'da
Siber Vatan’da topyekün mücadele
Siber Vatan'da topyekün mücadele
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
Ankara küresel satrancı nasıl kuruyor?
Ankara küresel satrancı nasıl kuruyor?
Süveyda’da neler oluyor? İsrail askeri konvoyu Kuneytra kırsalında
Süveyda'da neler oluyor? İsrail askeri konvoyu Kuneytra kırsalında
Yangına müdahale eden ekip alevlerin arasında kaldı!
Yangına müdahale eden ekip alevlerin arasında kaldı!
İsrail zulmü sürüyor! 2 milyar Müslüman neden soykırımı durduramıyor?
İsrail zulmü sürüyor! 2 milyar Müslüman neden soykırımı durduramıyor?
Bilal Erdoğan’dan Gazze çağrısı!
Bilal Erdoğan'dan Gazze çağrısı!
Mazlum Filistinlilerin umudu: Erdoğan
Mazlum Filistinlilerin umudu: Erdoğan
A Haber Londra’daki Gazze gösterisinde!
A Haber Londra’daki Gazze gösterisinde!
Usulsüz dolgu yapan ABB’ye 7,5 milyon ceza
Usulsüz dolgu yapan ABB’ye 7,5 milyon ceza
Daha Fazla Video Göster