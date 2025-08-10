Bakan Yerlikaya: Siber Vatan’da da sanal devrimlerimizle peşindeyiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 2 haftada 214 şüpheliyi yakalandığını açıkladı. Operaayonlar kapsamında, 4 adet kripto varlık cüzdanı, çok miktarda altın, nakit para ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildiğini açıklayan Yerlikaya, "Yasadışı bahis oynayanların ve bilişim sistemlerini kullanarak kapsamlı dolandırıcılık yapanların, Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devrimlerimizle peşindeyiz" mesajını paylaştı.