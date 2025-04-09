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Bakan Yerlikaya açıkladı! 7 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

Bakan Yerlikaya açıkladı! 7 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.04.2025 10:43
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da 2 ayrı uyuşturucu imalathanesine ve Diyarbakır’da elebaşılığını M.Z.U.’nun yaptığı uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, 7 milyon 150 bin adet uyuşturucu hapın, 2 Ton 680 kg uyuşturucu hap yapımında kullanılan kimyasal maddenin ve 10 kg (yaklaşık 1 ton bonzai yapılabilecek) ham maddenin ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu uyuşturucu madde imalatçısı 16 şüpheli yakalandı.
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Bakan Yerlikaya açıkladı! 7 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
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