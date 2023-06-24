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Bakan Yerlikaya: 30 bin 592 personelimizle yol güvenliği için tedbir aldık

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Giriş: 24.06.2023 11:00
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinde 30 bin 592 personel ile yol güvenliği için tedbir aldıklarını, havadan 3 bin 106 saat trafik denetimi gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan araç sürücülerinin trafik kurallarına uymaya davet edildiği klibi de paylaştı.
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