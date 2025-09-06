Bakan Uraloğlu: "Girilmez denilen dağlarda milli yatırımlarımız yükseliyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bartın ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Bir zamanlar girilmez denilen dağlarda artık milli yatırımların yükseldiğini belirten Uraloğlu, petrol üretildiğini söyledi. Terörün ülkeye 2 trilyon dolarlık maliyet yüklediğini, ancak bu karanlık defterin kapatıldığını ifade etti. Son 23 yılda Bartın’a 37,1 milyar lira yatırım yapıldığını ve bölünmüş yol uzunluğunun 7 kilometreden 85 kilometreye çıktığını açıkladı. Bakan, fitneyle değil hizmetle yol alınacağını vurguladı. Orman yangınlarında kahraman ekiplerin mücadelesine değinen Uraloğlu, muhalefetin yalan haberlerine tepki gösterdi. Ziyaret kapsamında Bartın TSO ve esnaflarla da bir araya geldi. Programını vefat eden amcasının cenazesi nedeniyle erken tamamlayan Bakan, cuma namazının ardından kentten ayrıldı.

