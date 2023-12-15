15 Aralık 2023, Cuma
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Bakan Uraloğlu duyurdu! Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti açılıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Para'da önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, Sabiha Gökçen'de kapasite artırımı adına 2. pistin 25 Aralık'ta açılacağını duyurdu.
SABİHA GÖKÇEN'E 2. PİST 25 ARALIK'TA AÇILIYOR
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistini bu ayın 25'inde açacağız. Sadece Sabiha Gökçen ve Yeni Havlaimanı 120 milyon yolcuya evsahipliği yapıyor.