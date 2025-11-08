Bakan Tunç: “Türkiye Yüzyılı’nı adaletin yüzyılı kılacağız”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya’da düzenlenen Yargı Teşkilatı Toplantısı’nda konuştu. Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Stratejisi kapsamında 264 yeni faaliyetin belirlendiğini söyleyen Tunç, “2002 yılında 9 bin 349 olan hâkim ve savcı sayımızı 25 bin 457’ye çıkardık” dedi. Bakan Tunç, adaletin insan odaklı bir sistemle güçlendiğini vurguladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN