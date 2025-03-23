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Bakan Tunç: Siyasi soruşturma nitelemesi yanlış

Bakan Tunç: Siyasi soruşturma nitelemesi yanlış

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.03.2025 15:40
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 560 milyar TL'lik yolsuzluk ve dolandırıcılık soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan aralarında İmamoğlu'nun para kasası Ali Nuhoğlu ile basın danışmanı Murat Ongun dahil 48 şüpheli tutuklandı. Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Soruşturma devam ediyor. Siyasi zemine çekilmesi hukuk devleti ilkesine aykırı." ifadelerini kullandı.
Bakan Tunç: Siyasi soruşturma nitelemesi yanlış
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