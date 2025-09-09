Bakan Murat Kurum: Türkiye düşmanlarını bir kez daha hüsrana uğratacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Trabzon’daki STK buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, “Büyük ve güçlü Türkiye yoluna takoz koymak isteyenlerin emellerini milletimiz boşa çıkarıyor” dedi. Deprem bölgesindeki çalışmaları da değerlendiren Bakan, yılsonuna kadar evine girmeyen kimseyi bırakmayacaklarını söyledi. Gazze’deki zulme dikkat çeken Kurum, “Tarih, insanlığın en büyük utancına tanıklık ediyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’de kardeşlik, huzur, refah ve kalkınmanın kapılarını sonuna kadar açacaklarını belirten Bakan, “Türk’üyle, Kürt’üyle, Arap’ıyla, Laz’ıyla, Çerkez’iyle hep birlikte Türkiye olacağız” dedi. Kurum, AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın hem Türkiye’de hem küresel arenada çözüm ve adaletin adresi olduğunu vurguladı. Milletin birlik ve beraberliğine güvenin tam olduğunu ifade etti. Türkiye düşmanlarının planlarını tarihin çöplüğüne atacaklarını sözlerine ekledi.

