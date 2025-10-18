18 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Bakan Memişoğlu: “Artık sadece sağlık hizmeti değil, sağlık bilgisini de üreteceğiz”
Bakan Memişoğlu: Artık sadece sağlık hizmeti değil, sağlık bilgisini de üreteceğiz

Bakan Memişoğlu: “Artık sadece sağlık hizmeti değil, sağlık bilgisini de üreteceğiz”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.10.2025 00:34
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen 69. Türkiye Milli Pediatri Kongresi’nde konuştu. Türkiye’nin sağlıkta sadece hizmet sunan değil, bilgi üreten bir ülke olma hedefinde olduğunu vurgulayan Memişoğlu, “Biz sağlıkçılar artık sağlık bilgisini üretip dünyaya kavuşturacağız” dedi. Pediatri uzman hekim sayısının artırılması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Bakan, “İş yüküne göre bir değerlendirme ve ödeme sistemine çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Bilimsel fikirlerin TÜSEB ve SGK destekleriyle sanayiye aktarılacağını söyleyen Memişoğlu, “İyi hekimlik uygulamalarını yapan arkadaşların yanındayız, diğerlerini de bu yönde teşvik edeceğiz” diye konuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Memişoğlu: Artık sadece sağlık hizmeti değil, sağlık bilgisini de üreteceğiz
Artık sadece sağlık hizmeti değil, sağlık bilgisini de üreteceğiz
“Artık sadece sağlık hizmeti değil, sağlık bilgisini de üreteceğiz”
Sıfır Atık Forumunda çevre, barış ve Gazze gündemi
“Sıfır Atık Forumu”nda çevre, barış ve Gazze gündemi
Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme!
Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme!
Başkan Erdoğan: Gazze konusunda tedbirliyiz
Başkan Erdoğan: "Gazze konusunda tedbirliyiz"
Yaz okullarında üst sınıflardan ders alınabilecek
"Yaz okullarında üst sınıflardan ders alınabilecek"
Komisyon titiz bir çalışma yürütüyor, henüz rapor yok
"Komisyon titiz bir çalışma yürütüyor, henüz rapor yok"
Gazze sınırında şu an neler yaşanıyor?
Gazze sınırında şu an neler yaşanıyor?
Bakan Hakan Fidan’dan net Gazze mesajı!
Bakan Hakan Fidan'dan net Gazze mesajı!
AFAD’dan depreme karşı önlem paketi!
AFAD'dan depreme karşı önlem paketi!
Savaşların seyrini değiştiren milli mühimmatlar!
Savaşların seyrini değiştiren milli mühimmatlar!
Dünyada Sıfır Atık mümkün mü?
Dünyada Sıfır Atık mümkün mü?
İki yıllık bombardımanın en ağır tablosu
İki yıllık bombardımanın en ağır tablosu
Daha Fazla Video Göster