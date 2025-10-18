Bakan Memişoğlu: “Artık sadece sağlık hizmeti değil, sağlık bilgisini de üreteceğiz”

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen 69. Türkiye Milli Pediatri Kongresi’nde konuştu. Türkiye’nin sağlıkta sadece hizmet sunan değil, bilgi üreten bir ülke olma hedefinde olduğunu vurgulayan Memişoğlu, “Biz sağlıkçılar artık sağlık bilgisini üretip dünyaya kavuşturacağız” dedi. Pediatri uzman hekim sayısının artırılması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Bakan, “İş yüküne göre bir değerlendirme ve ödeme sistemine çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Bilimsel fikirlerin TÜSEB ve SGK destekleriyle sanayiye aktarılacağını söyleyen Memişoğlu, “İyi hekimlik uygulamalarını yapan arkadaşların yanındayız, diğerlerini de bu yönde teşvik edeceğiz” diye konuştu.

