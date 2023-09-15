15 Eylül 2023, Cuma
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Bakan Mehmet Özhaseki, müjdeyi duyurdu: Konut fiyatları düşecek
TRT’ye konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Pandemi ve Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte deprem artık her şeyi yerinden oynattı. Arz talep dengesi bozulmuş oldu. Bizim daha fazla arz yapmamız lazım. Özellikle kentsel dönüşümle bu konuyu hızlandıracağız. Bütün hazine arazilerini tarayıp uygun olanları arz etmeyi düşünüyoruz. Fazlaca arz ettiğimiz sürece evlerde fiyat da düşecektir." dedi.