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Bakan Koca 30 Haziran Salı koronavirüs verilerini paylaştı ve uyardı: Tedbirlerde dikkatli değiliz |Video
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Haziran Salı gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca, bugün 50.492 kişiye test yapıldığını ve 1.293 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. "Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın." diyen Bakan Koca "Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz." diyerek vatandaşlarını konuştu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Haziran Salı gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı.
BAKAN KOCA UYARDI: TEDBİRLERDE DİKKATLİ DEĞİLİZ
Bakan Koca, bugün 50.492 kişiye test yapıldığını ve 1.293 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. "Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın." diyen Bakan Koca "Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz." diyerek vatandaşlarını konuştu.