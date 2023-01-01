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Bakan Karaismailoğlu yeni yıla metroda girdi! Yeni yıla metro işçileriyle girdi

A Haber
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Giriş: 01.01.2023 10:12
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı’nda incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu yeni yıl metro çalışanları ile girdi.
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