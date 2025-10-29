Bakan Kacır’dan Ardventure TEKMER mesajı: Güçlü bir zemin olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da açılışı yapılan Ardventure Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin (TEKMER), yazılım, yapay zeka, blokzincir ve fintech gibi alanlarda faaliyet gösterecek girişimlere mentorluk, yatırım fonu ve fiziki destek sağlayacağını belirtti. Kacır, “Ardventure TEKMER, yenilikçi fikirleri küresel markalara dönüştürecek” dedi.