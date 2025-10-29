Bakan Kacır’dan Ardventure TEKMER mesajı: Güçlü bir zemin olacak

29 Ekim 2025, Çarşamba

Giriş: 29.10.2025 00:09
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da açılışı yapılan Ardventure Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin (TEKMER), yazılım, yapay zeka, blokzincir ve fintech gibi alanlarda faaliyet gösterecek girişimlere mentorluk, yatırım fonu ve fiziki destek sağlayacağını belirtti. Kacır, “Ardventure TEKMER, yenilikçi fikirleri küresel markalara dönüştürecek” dedi.
