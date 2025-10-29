29 Ekim 2025, Çarşamba
Bakan Kacır'dan Ardventure TEKMER mesajı: Güçlü bir zemin olacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da açılışı yapılan Ardventure Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin (TEKMER), yazılım, yapay zeka, blokzincir ve fintech gibi alanlarda faaliyet gösterecek girişimlere mentorluk, yatırım fonu ve fiziki destek sağlayacağını belirtti. Kacır, “Ardventure TEKMER, yenilikçi fikirleri küresel markalara dönüştürecek” dedi.