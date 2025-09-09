09 Eylül 2025, Salı

Haberler Gündem Videoları Bakan Göktaş: “Genç çiftlere fon desteğini artırıyoruz"
Giriş: 09.09.2025 22:12
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mardin’de düzenlenen Aile Yılı Projeleri Tanıtım Programı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, 2026 Ocak ayı itibarıyla genç çiftler için Fon desteğini artıracaklarını, 18-25 yaş arası gençlere 250 bin, 26-29 yaş arası çiftlere 200 bin lira kredi sağlanacağını açıkladı. Genç çiftlerin gelir şartları da yükseltildi ve çocuk sahibi olmaları durumunda geri ödemeler ertelenecek. Programda bugüne kadar 153 bin 416 çiftin Fon’a başvurduğu, Mardin’den 1567 çiftin yararlandığı aktarıldı. Bakan, ayrıca doğum yardımları ve TOKİ sosyal konut projelerindeki özel kontenjan uygulamalarını da duyurdu. Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı düğün ve ulaşımdan indirim destekleriyle genç çiftlerin yaşamlarının kolaylaştırıldığını belirtti. Program kapsamında yeni evlenen çiftlere hediye çeki verilirken, Engelsiz Yaşam Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Göktaş, aile odaklı projelerle gençleri ve çocukları desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.
