Bakan Göktaş: 2025 Aile Yılı Türkiye için dönüm noktası olacak

Bakan Göktaş: 2025 Aile Yılı Türkiye için dönüm noktası olacak

Giriş: 22.08.2025 19:39
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Artvin’de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, 2025’in “Aile Yılı” ilan edildiğini hatırlatarak, aileyi güçlendirmeye yönelik kapsamlı desteklerin ve yatırımların süreceğini söyledi. Artvin’de bugüne kadar 3 milyar lirayı aşkın yatırım yapıldığını vurgulayan Göktaş, kentte 2 Sosyal Hizmet Merkezi ve 3 Aile Destek Merkezi ile vatandaşlara hizmet verildiğini belirtti. 2017’den bu yana 30 bini aşkın hanenin ASDEP kapsamında ziyaret edildiğini, çocuklara yönelik destekler için 104 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı. Kadınların ekonomik hayata katılımı için mesleki eğitim ve girişimcilik desteği sağladıklarını ifade eden Göktaş, Artvin’de 7 kadın kooperatifinin aktif olduğunu söyledi. Engelli ve yaşlı bireylere yönelik hizmetlerde de büyük ilerleme kaydedildiğini, bu kapsamda 1.834 kişinin evde bakım yardımından faydalandığını dile getirdi. 2006’dan bu yana bu alanda 821 milyon liranın üzerinde kaynak kullanıldığını belirtti. Aile yapısını tehdit eden dijitalleşme, bağımlılık ve iletişim sorunlarına karşı da kapsamlı politikalar geliştirdiklerini ifade eden Bakan, 2025 Aile Yılı’nın bir dönüm noktası olacağını vurguladı. Artvin’de bu çerçevede 91 etkinlik düzenlendiğini söyleyen Göktaş, doğum yardımlarından 388 annenin faydalandığını ve Aile ve Gençlik Fonu’na 209 çiftin başvurduğunu açıkladı. Konuşmasında terörle mücadeleye de değinen Göktaş, “Terörsüz Türkiye” hedefinin artık gerçeğe dönüştüğünü söyledi. Şehit yakınları ve gazilere olan vefanın devletin en önemli görevlerinden biri olduğunu vurguladı.
