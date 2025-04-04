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Bakan Fidan’dan Reuters’a açıklama: İsrail ile Suriye’de karşı karşıya gelmek istemiyoruz!

Bakan Fidan'dan Reuters'a açıklama: İsrail ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemiyoruz!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.04.2025 23:23
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'e giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz haber ajansı Reuters’a konuştu. Fidan, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını değerlendirerek, “İsrail ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemiyoruz” dedi. Fidan ayrıca, “İsrail, Suriye’de terörle mücadeleyi sekteye uğratıyor” ifadelerini kullandı. Bakan Fidan’ın gündeminde ayrıca ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımları, Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD-İran gerilimi de yer aldı.
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Bakan Fidan’dan Reuters’a açıklama: İsrail ile Suriye’de karşı karşıya gelmek istemiyoruz!
Fidan: İsrail ile Suriye’de karşı karşıya gelmek istemiyoruz!
Fidan: İsrail ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemiyoruz!
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