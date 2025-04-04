04 Nisan 2025, Cuma
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Bakan Fidan'dan Reuters'a açıklama: İsrail ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemiyoruz!
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'e giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz haber ajansı Reuters’a konuştu. Fidan, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını değerlendirerek, “İsrail ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemiyoruz” dedi. Fidan ayrıca, “İsrail, Suriye’de terörle mücadeleyi sekteye uğratıyor” ifadelerini kullandı. Bakan Fidan’ın gündeminde ayrıca ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımları, Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD-İran gerilimi de yer aldı.