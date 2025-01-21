21 Ocak 2025, Salı
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Bakan Fidan: "İsveç'i terörle mücadele çabalarında desteklemeye devam edeceğiz"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveçli mevkidaşı Maria Malmer Stenergard ve İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Türkiye olarak İsveç'i terörle mücadele çabalarında desteklemeye devam edeceğiz. İsveç'in bu olumlu yaklaşımı NATO'nun terörle mücadele alandaki kabiliyet ve gücünü arttıracaktır” dedi.