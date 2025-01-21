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Bakan Fidan: İsveç’i terörle mücadele çabalarında desteklemeye devam edeceğiz

Bakan Fidan: "İsveç'i terörle mücadele çabalarında desteklemeye devam edeceğiz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.01.2025 23:16
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveçli mevkidaşı Maria Malmer Stenergard ve İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Türkiye olarak İsveç'i terörle mücadele çabalarında desteklemeye devam edeceğiz. İsveç'in bu olumlu yaklaşımı NATO'nun terörle mücadele alandaki kabiliyet ve gücünü arttıracaktır” dedi.
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Bakan Fidan: İsveç’i terörle mücadele çabalarında desteklemeye devam edeceğiz
İsveç’i terörle mücadele çabalarında desteklemeye devam edeceğiz
"İsveç'i terörle mücadele çabalarında desteklemeye devam edeceğiz"
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