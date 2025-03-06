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Bakan Fidan Hırvatistanlı mevkidaşı Radman ile görüştü

Bakan Fidan Hırvatistanlı mevkidaşı Radman ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.03.2025 18:39
Güncelleme:06.03.2025 18:49
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistanlı mevkidaşı Gordan Grlić Radman ile Ankara'da bir araya geldi. Bakan Fidan düzenlenen ortak basın açıklamasında ikili ilişkilere yönelik diyalogların pekiştirileceğini ve Bosna Hersek'teki toprak bütünlüğünü desteklediğini belirterek bölgedeki gelişmelerin ele alındığını belirtti.
Bakan Fidan Hırvatistanlı mevkidaşı Radman ile görüştü
Bakan Fidan Hırvatistanlı mevkidaşı Radman ile görüştü
Bakan Fidan Hırvatistanlı mevkidaşı Radman ile görüştü
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