Bakan Fidan Hırvatistanlı mevkidaşı Radman ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistanlı mevkidaşı Gordan Grlić Radman ile Ankara'da bir araya geldi. Bakan Fidan düzenlenen ortak basın açıklamasında ikili ilişkilere yönelik diyalogların pekiştirileceğini ve Bosna Hersek'teki toprak bütünlüğünü desteklediğini belirterek bölgedeki gelişmelerin ele alındığını belirtti.