Burcu Köksal Afyonkarahisar'da karşılandı: Memleketime hizmet etmeye devam edeceğim

CHP’den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti’ye katılırken rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı. Ailenin kutsallığına inananlarla yol yürüyeceğim” diyen Köksal için belediye binası önünde karşılama töreni hazırlandı. Törende konuşan Köksal Afyonkarahisar'ı yeniden inşa etmek için memleketine hizmet etmeye devam edeceğini söylerken elini her zaman taşın altına koyacağını vurguladı.