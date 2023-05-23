23 Mayıs 2023, Salı
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Bakan Bilgin sinyali verdi | TEMMUZDA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM! Asgari ücret kaç para olacak?
Milyonların yüzünü güldüren, maaş artışı düzenlemelerine bir yenisi daha ekleniyor. Kamu işçileri ve memurların ardından, emekliler ile asgari ücretliler de dört gözle temmuz ayında yapılacak artışı bekliyor. Öte yandan asgari ücret için flaş açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret için temmuz ayına işaret ederek “Yeniden değerlendirilecek” dedi. Son olarak rakamlar da telaffuz edilmeye başladı. İşte beklentiler ve tahminler…