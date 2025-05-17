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Bakan Bayraktar, Abdülhamid Han sondaj gemisini ziyaret etti

Bakan Bayraktar, Abdülhamid Han sondaj gemisini ziyaret etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.05.2025 01:46
Akdeniz’deki görevini tamamlamasının ardından 2 Ağustos’ta İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’de faaliyetlerine başlayan Türkiye’nin 7’nci nesil derin deniz sondaj gemisi Abdülhamid Han, Göktepe-3 Kuyusu’ndaki çalışmalarında sona yaklaştı. Gemiye bir ziyaret gerçekleştiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a, gemideki faaliyetler hakkında brifing verildi. Gemi personeli ile bir araya gelen Bayraktar, daha sonra gemide incelemelerde bulundu.
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Bakan Bayraktar, Abdülhamid Han sondaj gemisini ziyaret etti
Bakan Bayraktar, Abdülhamid Han sondaj gemisini ziyaret etti
Bakan Bayraktar, Abdülhamid Han sondaj gemisini ziyaret etti
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