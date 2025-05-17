17 Mayıs 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Bakan Bayraktar, Abdülhamid Han sondaj gemisini ziyaret etti
Akdeniz’deki görevini tamamlamasının ardından 2 Ağustos’ta İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’de faaliyetlerine başlayan Türkiye’nin 7’nci nesil derin deniz sondaj gemisi Abdülhamid Han, Göktepe-3 Kuyusu’ndaki çalışmalarında sona yaklaştı. Gemiye bir ziyaret gerçekleştiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a, gemideki faaliyetler hakkında brifing verildi. Gemi personeli ile bir araya gelen Bayraktar, daha sonra gemide incelemelerde bulundu.