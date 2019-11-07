Bakan Albayrak canlı yayında açıkladı! Dar gelirli ailelere 20 yıl düşük faizle ev müjdesi... |Video

Son dakika haberi; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 20 yıl vadeyle dar gelirli vatandaşlara konut müjdesi... Bakan Albayrak, 'Türkiye için değişim başlıyor' sloganıyla başlatılan iş dünyası ile buluşma programları kapsamında Samsun'da konuştu. Berat Albayrak, "Enflasyon daha da iyi olacak, bu daha başlangıç. Önümüzdeki yıl itibariyle tek haneli dönemi yaşayacağız." dedi. Albayrak, "Asgari ücretle, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak bir modelin finansman alt yapısını hazırladık. 20 yıl vadeli olacak ve TOKİ'nin de içinde yer alacak." dedi.

'Türkiye için değişim başlıyor' sloganıyla başlatılan iş dünyası ile buluşma programları kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Samsun'da önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak "Asgari ücretle, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak bir modelin finansman alt yapısını hazırladık. 20 yıl vadeli olacak ve TOKİ'nin de içinde yer alacağı, her yıl en az 100 bin vatandaşımızı ev sahibi yapacak modeli bu ay bitmeden özel bir programla anlatacağız. Düşük faiz oranlı kredi verilecek. İvme paketinde tahsis rakamı 25 milyar lira, kredi kullandırılan rakam 10 milyar lirayı geçti." ifadelerini kullandı.