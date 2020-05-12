Bahçeli'den Meral Akşener'in teklifine sert tepki |Video

MHP Lideri Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ''Memleket masası'' teklifi ile ilgili çok sert açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin hasarlı masalara ihtiyacı yok diyen Bahçeli, ''Masa, masaldır maval okumaktır ''açıklamasında bulundu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in parti liderlerine 'Memleket masası'nda toplanma çağrısı MHP cephesinde tepki ile karşılandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ''Türkiye'nin bu tür hasarlı masalara ihtiyacı yoktur'' değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli açıklamasında;

''Milliyetçi Hareket Partisi'nin sakat masa kurmanın telaşında olanları ciddiye alması ham bir hayaldir. "Memleket masası" diyorlar, ne var ki memlekete ve millete zehir diyeti dayatıyorlar. Buna itibar edecek aklı başında ve kalbi vatan için çarpan hiç kimse bulunmamaktadır. Türkiye'nin bu tür hasarlı masalara ihtiyacı yoktur. Bu teşebbüs hezeyandır. Türk milletinin masalara ve şer oyun kuruculara değer vermesi imkansızdır. Baksınlar işlerine, otursunlar lekeli ortaklarıyla, fiskos yapsınlar durmadan, nasılsa aracılar da yok, konuşsunlar doğrudan.''