Bağdat'a saldırı hazırlığı mı var? A Haber canlı yayınında değerlendirdi: El bombası gibi pimi çekilmiş

ABD, Irak ordusuna başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'nin korunmasında kullanılması için 30 zırhlı araç desteğinde bulundu. Gözler bir kez daha bölgeye çevrildi. Bağdat'a saldırı hazırlığı mı var? Gazeteci Güngör Yavuzaslan konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

ABD, Irak ordusuna başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'nin korunmasında kullanılması için 30 zırhlı araç desteğinde bulundu. Gözler bir kez daha bölgeye çevrildi. Gelişmeyi, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği duyurdu.

Yeşil bölge ile Bağdat'ın merkezinin güvenliğini sağlaması için ırak ordusuna 30 zırhlı araç teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Irak halkı için istikrarlı ve güvenli bir gelecek inşa etmek üzere birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Bağdat'taki ABD büyükelçiliğine son olarak 20 Aralık'ta 8 adet füzeyle saldırı gerçekleştirilmişti.

Sık sık düzenlenen bu saldırıların arkasında İran'a yakın radikal Şii milis yapıların olduğu iddia ediliyor.

BAĞDAT'A SALDIRI HAZIRLIĞI MI VAR?

Gazeteci Yavuzaslan konuyla ilgili, "Bu gerginliğin temel nedeni 3 Ocak tarihi. 2020 yılının ilk günlerinde 3 Ocak'ta İran'ın Kudüs gücü Kasım Süleymani ve Irak'taki Haşdi Şabi milislerinin komutanlarından Ebu Mehdi'nin Bağdat'ta öldürülmesinin yıl dönümü. Adeta bir el bombası gibi pim çekilmiş herkes bu 3 Ocak tarihine odaklanmış durumda." ifadelerini kullandı.